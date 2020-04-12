بيع مخطوطة يتيمة عليها كلمات أغنية "هاي جود" الحزينة لـ"بيتلز"

بيعت ورقة يتيمة كتب عليها الملحن، بول ماكارتني، كلمات أغنية "هاي جود" عام 1968، وقدمها لمغني الروك الشهير جون لينون قائد فرقة "بيتلز" الموسيقية، بقيمة 910 آلاف دولار يوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وتم بيع هذه الورقة بمزاد علني، في الذكرى الخمسين لتفكك الفرقة البريطانية الشهيرة التي ملأت العالم طربا في سبعينات القرن الماضي.

ويتجاوز هذا المبلغ بخمس مرات السعر المقدر للمخطوطة في المزاد الذي نظمته عبر الإنترنت دار "غوليينز أوكشينز" ومقرها في كاليفورنيا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعرضت للبيع في هذا المزاد 250 قطعة مرتبطة بالفرقة الشهيرة من آلات غيتار وأسطوانات نادرة وقطع تحمل تواقيع أفرادها بعد مرور خمسين سنة على انفصال أفرادها وتفرقهم.

ووضع بول ماكارتني كلمات الأغنية بعد انفصال جون لينون عن زوجته الأولى سينثيا إثر خيانته لها مع الفنانة اليابانية يوكو أونو.

وكانت الأغنية موجهة لدعم جوليان نجل جون لينون خلال طلاق والديه وكان عنوانها في الأساس "هاي جود".

ومن بين القطع الرئيسية الأخرى التي بيعت غطاء آلة درامز يحمل شعار فرقة "بيتلز" كان قد استخدم في جولة الفرقة الأولى في الولايات المتحدة عام 1964 وقد بيع بسعر 200 ألف دولار.

وبيعت صفحة مكتوبة من سيناريو فيديو كليب أغنية "هيلو غودباي" عام 1967 بسعر 83200 دولار. وحققت منفضة استخدمها رينغو ستار لنكث رماد سيجارته في استوديوهات آبي رود في الستينات، 32500 دولار.

المصدر:وكالات