"أسبوع الموضة الروسية" في موسكو يقام أونلاين

سيقام المهرجان السنوي "أسبوع الموضة الروسية (Mercedes-Benz Fashion Week Russia) يومي 4 و5 أبريل الجاري في موسكو بتقنية "أونلاين".

وسوف يجري ذلك على الموقع الإلكتروني لشركة Megogo التي تولت تنظيم المهرجان العام الجاري، وذلك بعد أن اتخذت جمعية الموضة الوطنية الروسية قرارا بإلغاء عرض الأزياء بمشاركة المشاهدين والذي كان يفترض أن يقام في الفترة ما بين 31 مارس الماضي و3 أبريل الجاري.

إقرأ المزيد

وقال ناطق باسم شركة Megogo إن مصممي الأزياء الشباب والمعروفين على حد سواء سيعرضون أزياءهم على الإنترنت بعيدا عن الحضور. وستقام تلك الفعالية الافتراضية لصالح دعم مصممي الأزياء الروس ودور الموضة الروسية على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

وهكذا ستتاح لمستخدمي الإنترنت من هواة الموضة فرصة للاطلاع على أحدث نماذج الأزياء التي أعدها مصممو الأزياء لمهرجان "أسبوع الموضة الروسية."

وسيتم عرض نماذج الأزياء ومجموعاتها بالكامل ليس خلال يومين فقط بل وعلى مدى شهر أبريل كله. لذلك تم تخصيص فريق يضم 10 أشخاص من عارضات وعارضي الأزياء والمصورين ومزيني الوجوه الذين تولوا بث الإنترنت وإعداد الفنانات والفنانين لعرض الأزياء عن بعد.

وقال رئيس جمعية الموضة الوطنية الروسية، ألكسندر شومسكي، إن صناعة الموضة الروسية قد بعثت إلى هواة الموضة برسالة تقول "ابقوا في منازلكم" (stayhome).

المصدر: تاس