الممثل التركي الشهير بـ"مهند" يكشف حقيقة إصابته بـ COVID-19

دخل الممثل وعارض الأزياء التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند" المستشفى للاشتباه في إصابته بـ COVID-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وكشف الممثل الشهير كيفانش تاتليتوغ أن اختبار فيروس كورونا الذي أجراه بعد شكاوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، كان سلبيا.

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

وقال كيفانش، الذي أدلى ببيان على حسابه عبر "تويتر": "تم الكشف عن التهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحص. ووقع متابعتي وعلاجي في هذا الصدد".

وأضاف: "علمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية". وتابع قائلا: "وفقا لنتائج آخر فحوصاتي التي سيتم إجراؤها غدا، سيقع تحديد المتابعة والعلاج في المنزل إذا لزم الأمر".

başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

وتقدم بالشكر للمتخصصين في الرعاية الصحية متمنيا الشفاء لجميع المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من Covid-19. وواصل قائلا في تغريدته: "صلواتنا معكم. أنا بخير .. شكرا لاهتمامكم .."

Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

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وسبق أن أعلن الممثل دخوله الحجر الذاتي مع زوجته، باشاك ديزر، في المنزل في منطقة Kemerburgaz في اسطنبول، لمدة 15 يوما. ومع ذلك، بدا أنه يشعر بوعكة صحية وذهب إلى المستشفى لإجراء اختبار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن كيفانش، الذي أصبح مشهورا بعد فوزه في مسابقة أفضل عارض أزياء في العالم عام 2002 ، هو حاليا من بين الممثلين الأكثر شعبية والأعلى أجرا في تركيا.

واكتسب كيفانش شهرة واسعة عبر تركيا والعالم العربي من خلال أدواره في المسلسلات التلفزيونية التركية، أهمها دور "مهند" في مسلسل "العشق الممنوع".

المصدر: ديلي صباح التركية + تويتر