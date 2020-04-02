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الممثل التركي الشهير بـ"مهند" يكشف حقيقة إصابته بـ COVID-19

الثقافة والفن

الممثل التركي الشهير بـ
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الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ
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دخل الممثل وعارض الأزياء التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند" المستشفى للاشتباه في إصابته بـ COVID-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وكشف الممثل الشهير كيفانش تاتليتوغ أن اختبار فيروس كورونا الذي أجراه بعد شكاوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، كان سلبيا.

وقال كيفانش، الذي أدلى ببيان على حسابه عبر "تويتر": "تم الكشف عن التهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحص. ووقع متابعتي وعلاجي في هذا الصدد".

وأضاف: "علمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية". وتابع قائلا: "وفقا لنتائج آخر فحوصاتي التي سيتم إجراؤها غدا، سيقع تحديد المتابعة والعلاج في المنزل إذا لزم الأمر".

وتقدم بالشكر للمتخصصين في الرعاية الصحية متمنيا الشفاء لجميع المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من Covid-19. وواصل قائلا في تغريدته: "صلواتنا معكم. أنا بخير .. شكرا لاهتمامكم .."

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وسبق أن أعلن الممثل دخوله الحجر الذاتي مع زوجته، باشاك ديزر، في المنزل في منطقة Kemerburgaz في اسطنبول، لمدة 15 يوما. ومع ذلك، بدا أنه يشعر بوعكة صحية وذهب إلى المستشفى لإجراء اختبار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن كيفانش، الذي أصبح مشهورا بعد فوزه في مسابقة أفضل عارض أزياء في العالم عام 2002 ، هو حاليا من بين الممثلين الأكثر شعبية والأعلى أجرا في تركيا.

واكتسب كيفانش شهرة واسعة عبر تركيا والعالم العربي من خلال أدواره في المسلسلات التلفزيونية التركية، أهمها دور "مهند" في مسلسل "العشق الممنوع".

المصدر: ديلي صباح التركية + تويتر

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