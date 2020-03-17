بعد تحسنهما من فيروس كورونا .. توم هانكس وزوجته يغادران المستشفى

غادر كل من الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون المستشفى الأسترالي، ولكنهما ما يزالان قيد الحجر الذاتي، كونهما يتعافيان من فيروس كورونا.

ونشر نجلهما، شيت هانكس، رسالة مصورة على "إنستغرام" حول خروج والديه من المستشفى بعد أن أظهرا نتائج إيجابية الأسبوع الماضي لفيروس كورونا، وقال إن صحتهما تحسنت وإنهما بحاجة إلى الراحة.

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وقال تشيت في مقطع الفيديو: "ما يزالان يخضعان للحجر الذاتي بشكل واضح، لكنهما يشعران بتحسن كبير وذا بحد ذاته مطمئن".

وأضاف: "أريد فقط أن أقول، لأي شخص آخر لديه أحباء، أو إذا كنت أنت نفسك مصابا بالفيروس، فإن دعواتي موجهة إليك، لأن الكثير من الناس يعانون بخلاف والديّ في الوقت الحالي. أتمنى للجميع الشفاء العاجل والسريع".

وأعلن الممثل الأمريكي توم هانكس، عبر صفحته على "إنستغرام"، أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا، أثناء سفرهما إلى أستراليا.

وكتب هانكس: "أنا وزوجتي في أستراليا حاليا، وخضعنا لاختبارات طبية أظهرت إصابتنا بالفيروس".



وأضاف: "شعرنا بالتعب قليلا، كما لو كنا مصابين بنزلات برد وبعض آلام في الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. وحمى طفيفة جدا... كما هو مطلوب في أنحاء العالم الآن أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية".

المصدر: ذي غارديان