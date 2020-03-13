أول ظهور لتوم هانكس وزوجته بعد إصابتهما بكورونا (صورة)
نشر الممثل الأمريكي الشهير، توم هانكس، صورة له ولزوجته، ريتا ويلسون، على موقع "إنستغرام" وصحبها برسالة طمأنة عن أحوالهما الصحية وهما يخضعان للحجر الصحي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
قال هانكس في رسالته: "مرحبا أصدقائي، أود أن أشكر الجميع، أنا هنا بصحبة زوجتي، والجميع يهتمون بنا كثيرا. نحن مصابان بـ كوفيد-19، لذلك فنحن معزولان حتى لا ننقل المرض لأي شخص آخر. هناك من لا يمكنهم مقاومة المرض، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة لهم. نحن نعيش كل يوم بيومه. هناك أشياء نقوم بها من أجل التغلب على هذه المحنة وفقا لنصائح الخبراء، ونعتني بأنفسنا وببعضنا البعض. لا مكان للبكاء في ملعب البيسبول، أليس كذلك؟"
وهذا هو الظهور الأول للممثل وزوجته بعد أن نشر خبر يوم أول أمس الأربعاء عن إصابتهما بفيروس كورونا أثناء سفرهما إلى أستراليا.
المصدر: إنستغرام