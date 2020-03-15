الفنان السوري ياسر العظمة حذر من الفيروسات في مراياه قبل 34 عاما

عدوى التحذير من الفيروسات التي تفشت مؤخرا في الموسيقى والأغاني العربية كتفشي كورونا نفسه لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها دعوات مماثلة لا تزال حبيسة الأرشيف ويجهد الجميع الآن لنبشها.

آخر ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي كان من ذاكرة الفن السوري العريق.

فقد أنشد الفنان ياسر العظمة في مسلسل "مرايا 86" أغنية لا تلمس لا لا لا، قبل أكثر من 30 عاما على ظهور فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المعدية.

العظمة بثقافته المعهودة كان يحاول أن يسلط الضوء على عادات وممارسات يومية بأسلوب ناقد ساخر.

وغنى العظمة في المسلسل الكوميدي الذي يتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الاجتماعية في حياة الإنسان العربي بأسلوب فكاهي ساخر، قائلا:"خيي لا تصافحني بنوب.. لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي.. لا تلمس لا تصافح لا تبوس لا تمجق لا لا وأنا ماشي بالسوق

بدي اقعد وحدي... لا تقرب لا لا.. خيي لا تصافحني بنوب... لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي".

وبعد ذلك بأكثر من 25 عاما، صدر الفيلم الأمريكي "Contagion" للمخرج ستيفن سودربرج عام 2011، الذي يحكي عن مرض غير معلوم اجتاح العالم وتسبب في مقتل 26 مليون شخص.

المصدر:RT