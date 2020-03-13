ملجأ ستالين السري في شرق العاصمة الروسية ‏

يبقى عدد الملاجئ المحصنة، التي بنيت لستالين قبيل ‏الحرب العالمية الثانية أو في أثنائها مجهولا، لكن ثلاثة منها ‏فتحت للجمهور في موسكو.‏

يقع أحد هذه الملاجئ في شرق العاصمة الروسية في منطقة إزمايلوفو، وكان متصلا بالكرملين بنفق سري يبلغ طوله 17 كيلومترا. هنا أمضى ستالين أصعب الأيام، التي واجهها الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية في نهاية عام 1941، حين كانت الجحافل النازية على مقربة من العاصمة الروسية، وكانت البلاد على شفا الكارثة.