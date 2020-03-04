يوتيوب يحذف مهرجان "عود البطل" بعد 6 ملايين مشاهدة في يوم واحد

قام موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بحذف أغنية "عود البطل"، الخاصة بمطربين مصريين، وذلك بعد تحقيقها 6 ملايين مشاهدة في غضون 24 ساعة، ومن دون تفسير حتى الآن.

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وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان حسن شاكوش وعمر كمال، على خلفية المشاكل المتأزمة بين كل من مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية في مصر.

وكانت النقابة قد أصدرت سابقا قرارا يمنع مطربي المهرجانات من مزاولة المهنة والغناء في الحفلات والأفراح، جاء ذلك بعد تسلم الفنان المصري هاني شاكر رئاسة النقابة.

وأوضح المتحث الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى، أن قرار النقابة فيما يخص غناء المهرجانات غير قابل للإلغاء، ولن تفلح جميع المطالبات والمناشدات التي تتلقاها النقابة بهذا الخصوص.

وأضاف مرتضى، أن النقابة لا تحتوي على شعبة لمثل هكذا نوع من الغناء (المهرجانات)، ولن تعترف النقابة بالمطربين بحسب القانون واللائحة المنظمة للعمل النقابي.

المصدر: اليوم السابع