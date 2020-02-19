مصر.. أزمة جديدة تطال المطرب حسن شاكوش مع فنانة استعراضية

ظهرت أزمة جديدة للمطرب المصري حسن شاكوش عقب أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، حيث ادعت فنانة استعراضية تدعى "سلمى"، أنها زوجته.

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وأكدت أنها رفعت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها بالضرب وتمزيقه عقد الزواج العرفي الذي وقعاه سويا منذ عامين.

وقالت زوجة شاكوش في فيديو لها: "قبل الشهرة حسن كان كويس معايا وعايشين حياة زوجية لحد ما أتشهر كدة طلقني وقطع الورقة "، مضيفة "كان أصدقائنا عارفين بالجواز ولكن بورقة عرفي".

وأوضحت سلمى: "بعد نجاح بنت الجيران بدأ شاكوش يغير تعاملاته معي وراح يعاملني كنجم كبير وراح يضربني ويسبني وتخلص منى بتمزيق العقد العرفي بيننا وطردني من الشقة".

وتقدم عدد من المحامين، أمس الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق الفوري في الجرائم التي ارتكبها المطرب حسن شاكوش، وذكر البلاغ أن المشكو في حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه من قانون العقوبات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية