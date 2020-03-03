أحلام تلغي حفلها في السعودية

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررا مع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي في الـ6 من مارس بالسعودية.

وقالت: "تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا إلى رياض العز".

تم الغاء الجلسات بالكامل 🙏🏻ولنا عوده باذن الله قريباً في رياض العز https://t.co/4VsNvGmloQ — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 3, 2020

ولم تكشف الفنانة الإماراتية بشكل مباشر عن السبب وراء إلغاء الحفل، إلا أن توقعات الجمهور حول سبب الإلغاء أشارت إلى أنه جاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إعلان السعودية تسجيل أول إصابة به على أراضيها.

من جهتها، نشرت شركة "روتانا" للموسيقى بيانا على "تويتر"، أكدت فيه إلغاء حفل أحلام.

وورد في بيان عن "روتانا": "بناء على التعليمات قررنا تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتا، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير".

وكان من المقرر أن يقام الحفل في محمية الملك خالد الملكية بحضور جماهيري كبير، حتى أن أحلام طلبت من جمهورها، مراسلتها على الرسائل الخاصة لتلبية طلباتهم في الأغاني التي يريدون سماعها.

من المهم الإشارة إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى مواطن قدم من إيران عبر البحرين.

المصدر: RT + "تويتر"