لوحة "الموناليزا" المكونة من مكعبات روبيك تباع بسعر خيالي في باريس

بيعت في مزاد Articurial العلني بباريس نسخة من لوحة "الموناليزا" للفنان التشكيلي، ليوناردو دا فينشي، تم تكوينها باستخدام 330 مكعب روبيك مقابل 480.2 ألف يورو.

وقال ناطق باسم المزاد العلني إن سعر اللوحة زاد 4 أضعاف عن التقييمات الأولية لخبراء الفن. فيما لم يذكر الناطق اسم شخص اشترى اللوحة.

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وأعاد إلى الأذهان أن اللوحة تم تجميعها عام 2005 من قبل فنان فرنسي مجهول يخفي وجهه تحت القناع ويحمل الاسم المستعار Invader (المحتل).

وكان الفنان من أجل تكوين لوحته بحاجة إلى 330 مكعب روبيك. فيما كانت لوحته "روبيك الموناليزا" من أغلى مؤلفاته رغم أنها ليست لوحة وحيدة من هذا النوع.

وذاع صيته كفنان شوارع بفضل لوحات الفسيفساء المستوحاة من لعبة Space Invaders الإلكترونية حيث تمكن من خلق مذهب جديد في الفن التشكيلي وهو مذهب يسمى بـ"تكعيبية روبيك".

وقال الفنان إن الفكرة الرئيسية لمدرسته الفنية تكمن في إعادة النظر إلى روائع الفن العالمي.

المصدر: تاس