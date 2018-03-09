"الموناليزا" قد تصل موسكو

ينوي متحف "بوشكين" للفنون الجميلة في موسكو الطلب من فرنسا أن تسمح بعرض لوحة ليوناردو دا فينشي "الموناليزا" في متحفه.

أعلنت ذلك مديرة متحف "بوشكين" الأكاديمي للفنون الجميلة مارينا لوشاك في حديث أدلت به الثلاثاء 6 مارس لوكالة "تاس" الروسية.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية (فرانسواز نيسن) قد أفادت في وقت سابق بأن الموناليزا" يحتمل أن تغادر متحف اللوفر لتعرض في متاحف عالمية أخرى.

وقالت مديرة المتحف الروسي "كان المتحف قد شهد في وقت سابق اتخاذ خطوة كهذه. وسندعوه بالطبع (اللوفر) إلى اتخاذها مرة أخرى".

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وكانت "المونا ليزا" تحفظ عمليًا منذ عام 1945 وإلى حد الآن في اللوفر بباريس باستثناء عرضها عام 1963 في الولايات المتحدة وعام 1974 في اليابان والاتحاد السوفيتي. وقد خصصت لها في اللوفر عام 2005 قاعة خاصة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف