إيلتون جون يوقف حفلته بشكل مفاجئ بسبب التهاب رئوي (فيديو)

اضطر المغني البريطاني الشهير، إيلتون جون، للاعتذار لجمهوره الغفير، في حفل بنيوزيلندا، وقطع حفلته بعدما فقد صوته بسبب الالتهاب الرئوي "غير النمطي".

وكان الموسيقي البالغ من العمر 72 عاما، قد اعتذر في منتصف الحفل الذي أقيم في استاد أوكلاند يوم أمس الأحد. وقال السير/ إيلتون للجمهور: "لقد فقدت صوتي تماما. لا أستطيع الغناء"، "يجب أن أذهب. أنا آسف".

وانهار جون في البكاء وهو يميل على البيانو ويهز رأسه، وخرج بمساعدة العديد من المساعدين وسط تصفيق حاد من الجمهور. وتم فحص الفنان من قبل طبيب في منتصف العرض، وعلى الرغم من مرضه، كان قادرا على أداء أشهر أغانيه، ومن بينها: "شمعة في مهب الريح" Candle in the Wind، و"كل الفتيات تحب أليس" All the Girls Love Alice.

لكنه في النهاية لم يعد قادرا على المضي قدما في الحفل، واعتذر إيلتون جون في تغريدة له على "تويتر" أعرب فيها عن حزنه العميق لأن "قلبه كان يغني معبرا عن روحه، إلا أن صوته لم يعد يسعفه".

من جانبهم عبر ملايين المستخدمين عن تعاطفهم مع المغني والمؤلف الموسيقي الذي لا يزال أحد أكثر الفنانين رواجا في العالم. وكان جون قد أعلن عام 2018 أنه سيتوقف عن الغناء بغرض منح عائلته وقتا أكبر، ولكنه سيفعل ذلك من خلال سلسلة من 300 حفل حول العالم، على مدار 3 سنوات.

والالتهاب الرئوي "غير النمطي Walking pneumonia هو نوع من الالتهاب الرئوي الذي تسببه البكتيريا أو الفيروسات، وهو أقل حدة من الأنواع الأخرى من الالتهاب الرئوي، حيث لا يحتاج المصابون به إلى عناية طبية، وتشبه أعراضه نزلات البرد الحادة، وغالبا ما تشمل السعال وآلام الصدر والتهاب الحلق والصداع.

المصدر: BBC