فيلم روسي يعرض في المدن الأمريكية الكبرى

بدأ الأربعاء 29 يناير عرض فيلم " ديلدا"(طويلة القامة) للمخرج الروسي الشاب، كنتيمير بلاغوف، في 40 مدينة أمريكية كبرى وسيستغرق عرض الفيلم 3 أشهر.

أفاد بذلك، ويندي ليدل، الناطق باسم شركة KinoLorber Венди التي تولت عرض الفيلم في شمال أمريكا. وأوضح الناطق أن الفيلم غير مدبلج وسيعرض باللغة الروسية مترجما إلى الإنجليزية.

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أما عرض الفيلم في نيويورك فيستغرق أسبوعين. ومن بين المدن الأخرى التي سيعرض فيها هيوستن وواشنطن وشيكاغو وسان فرنسيسكو وفيلادلفيا وبوسطن ولوس أنجلوس وسانتا بربرا وغيرها.

وبعد انتهاء عرض الفيلم سينشر على منصات الإنترنت وأقراص الفيديو.

وأوضح، ليدل، أن الفيلم لن يعرض في دور السينما الكبيرة بل على شاشات دور العرض التي تتخصص في عرض الأفلام المنتجة تماشيا مع أسلوب ما يسمى بـ"أرت هاوس".

يذكر أن فيلم "طويلة القامة" الذي يروي قصة الحياة الصعبة للفتيات في لينينغراد (بطرسبورغ حاليا) بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان قد أدرج على القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لنيل جائزة أوسكار السينمائية. لكن لم يتم ترشيحه لمنح الجائزة.

مع ذلك فإن الفيلم يستحق تقييم النقاد السينمائيين الأمريكيين.

المصدر: تاس