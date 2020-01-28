موسكو تحتضن أكبر المعارض للفنان التشكيلي الإسباني سلفادور دالي

افتتح الاثنين 27 يناير في مجمع "مانيج" للمعارض بوسط موسكو معرض الفنان التشكيلي الإسباني الطليعي سلفادور دالي.

وحضر مراسم افتتاح المعرض كل من المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مع زوجته، تاتيانا نافكا ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين ومندوب الرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي الثقافي، ميخائيل شفيدكوي ورئيس إدارة الثقافة في بلدية موسكو، ألكسندر كيبوفسكي، وغيرهم من المسؤولين والفنانين الروس والضيوف الأجانب.

Kirill Kalinnikov

وتم عرض نحو 188 عملا فنيا لمؤسس المذهب السيريالي في الفن العالمي، بما في ذلك لوحاته الشهيرة وأعماله المبكرة قليلة الشهرة.

وقال رئيس الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح المعرض إن إبداع سلفادور دالي هو محاولة للتعبير عن روح الزمان وسعي البشرية إلى بحث دائم.

Sputnik Kirill Kalinnikov

وأضاف أن دالي كان مولعا بالفن الروسي الذي قيّمه عاليا. وساعدته في ذلك زوجته روسية الأصل، غالينا دياكونوفا.

فيما قال رئيس إدارة الثقافة في حكومة موسكو، ألكسندر كيبوفسكي، إن المعرض يعد من أكبر معارض سلفادور دالي خارج إسبانيا، مشيرا إلى أن 80 عملا فنيا من أصل 188 هي لوحات فنية. أما بقية الأعمال فهي منحوتات ومنشآت فنية. وقد نصب بعضها خارج مجمع المعارض "مانيج" لأبعادها الكبيرة.

المصدر: تاس