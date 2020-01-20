الشرطة الهندية تلغي عرضا لفنان روك روسي مشهور

لم تسمح شرطة ولاية غوا الهندية لفرقة "أكواريوم" ورئيسها فنان الروك الروسي المشهور، بوريس غريبينشيكوف، بمواصلة حفلها الموسيقي في المنتجع الهندي.

ونقلت وكالة "نوفوستي عن منظمي عرض الفرقة قولهم إن الشرطة المحلية ألغت العرض بعد تهافت الجمهور على الحضور. وأوضح رجال الشرطة تصرفهم بأن الطائفة الدينية المحلية هي التي طالبت بإلغاء الحفل الموسيقي.

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وكان يفترض أن يقام الحفل الموسيقي في قرية أرامبول في شمال ولاية غوا.

يذكر أن منتجع غوا الواقع على الشاطئ الجنوبي يعتبر من أكثر المنتجعات شعبية ضمن السياح الروس لسعر الاستجمام المعتدل والمناخ اللطيف والرمال الذهبية والبحر الدافئ.

ويعد الفنان، بوريس غريبينشيكوف، أسطورة للروك الروسي وجيل "بيريسترويكا" في الاتحاد السوفيتي. وذاع صيته وفرقته "أكواريوم" في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حين أبدع مجموعة من أغنيات الروك التي تحولت راية يحملها الشباب السوفيت الطليعيون.

المصدر: نوفوستي.