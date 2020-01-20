براد وأنيستون يشعلان الإنترنت بلقطات علنية مثيرة (فيديو)

علّق الممثل، براد بيت، على لقائه الأخير ولم شمله مع جينيفر أنيستون، ممازحا "إنه ثاني أهم حدث في عامها؟"، قبل تصويرهما معا في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG الليلة الماضية.

والتُقطت الصور التي تجمعهما سويا، في العلن للمرة الأولى منذ سنوات، ورُصد النجمان وهما يمسكان بأيدي بعضهما خلف الكواليس، وكشفت اللقطات أن براد (عمره 56 عاما) لم يكن قادرا على إزاحة عينيه عن أنيستون أثناء العرض.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwardspic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

وخلال مقابلة مع برنامج Entertainment Tonight الأمريكي، ضحك براد بيت حول إمكانية رؤية جينيفر في حفل توزيع جوائز SAG، وقال: "سأقابل جين، إنها صديقة جيدة. نعم.. ثاني أهم حدث (لم شمل) في عامها؟ أنا أفهم".

"Seriously, Quentin has separated more women from their shoes than the TSA." Brad Pitt is full of quips as he accepts the #SAGAwards statue for best supporting actor in a film https://t.co/duqdI5q1azpic.twitter.com/Kb1kL0LqR6 — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

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وجُمع شمل نجمي أفلام هوليوود في العلن، بعد 15 عاما من طلاقهما اللامع، حيث تم ترشيح كليهما لنيل الجوائز. وشوهد الزوجان السابقان معا على السجادة الحمراء، والتقطت لهما الصور وهما يمسكان بأيدي بعضهما.

وحصد النجم براد بيت، جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بفيلم الكوميديا "once upon a time in hollywood"، في مهرجان نقابة ممثلي الشاشة، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وفازت جينيفر أنيستون بجائزة خلال حفل توزيع الجوائز، عن دورها كأنثى بارزة في مسلسل درامي اسمه Morning Show.

المصدر: ميرور