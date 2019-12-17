بعد 15 عاما على الانفصال.. براد بيت "ينضم سرا" لحفل أقامته أنيستون!

مضى على انفصال النجمين العالميين، براد بيت وجنيفر أنيستون، 15 عاما، ولكن العلاقات الشخصية بينهما تُظهر أن صداقتهما ما زالت متينة للغاية.

ويُقال إن الممثل الأمريكي حضر حفلة أنيستون الخاصة بعيد الميلاد الأسبوع الماضي، وكان من أوائل الحاضرين وآخر من غادر الاحتفال.

وفي حديث مع E!News، قال مصدر مقرّب: "وصل براد بعد الساعة 7 مساء، وتوافد معظم الضيوف بعد فترة وجيزة. وكان من بين أول الواصلين، وثاني آخر ضيف يغادر في زهاء الساعة 11 مساء".

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كما حضر الحفل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وكيت هودسون وشريكها داني فوجيكاوا. وانضم إلى حفلة أنيستون كل من ليزا كودرو، نجمة المسلسل العالمي "فريندز"، والممثلة ريز ويزرسبون.

وأضاف المصدر المطلّع: "بدا أن الحفل غير رسمي إلى حد ما، فهو تجمع للأصدقاء المقربين للاحتفال بالأعياد. وارتدى جميع الضيوف ملابس مريحة وغير رسمية إلى حد ما".

وبعد انفصال بيت عن أنيستون، التقى بالنجمة أنجلينا جولي، التي تزوجها عام 2014 ودامت العلاقة حتى عام 2016.

وتزوجت أنيستون من جاستن ثيروكس عام 2015، وانفصلا عام 2017.

وعندما سُئلت أنيستون عن حياتها الرومانسية مؤخرا، قالت إنها "منفتحة" على الاستقرار مع رجل آخر.

المصدر: ميرور