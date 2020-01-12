قناة سعودية تمنح جيل الخمسينيات "فرصة ذهبية"

يحظى برنامج المسابقات الغنائي "ذا فويس" الذي تبثه قناة "إم بي سي" السعودية بشعبية كبيرة في العالم العربي، الشيء الذي دفع القائمين عليه للإعلان عن نسخة جديدة منه تخص كبار السن.

وباشرت "إم بي سي" في الترويج لإطلاق برنامجها الجديد "ذا فويس سينيور"، الذي يشارك فيه متسابقون ممن هم فوق سن الستين، وينطلق فور انتهاء الموسم الخامس من "ذا فويس".

وأعلنت القناة السعودية عن أسماء اللجنة التحكيمية، التي تضم كلا من الفنان المصري هاني شاكر والفنانة المغربية سميرة سعيد، واللبنانيين نجوى كرم وملحم زين.

وبدأت دعوات المشاركة ترسل إلى أصحاب المواهب الغنائية الذين سيتسابقون خلال فترة زمنية مدتها 4 حلقات فقط، سيتم عرضها بعد أسبوع من انطلاق الموسم الثالث لـ "ذا فويس كيدز".

وفي مرحلة "المواجهة الأخيرة"، سيقدم كل مشترك أغنية منفردة، وعلى كل مدرب اختيار صوتين في فريقه للانتقال للعرض النهائي حيث سيتم إعلان أفضل صوت من بين 8 متأهلين للنهائي.

المصدر: RT