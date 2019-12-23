منع مغن مصري من إقامة حفلة في الأردن

قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن النقابة ستنفذ القرار الصادر بمنع إقامة حفل المغني المصري حمو بيكا برأس السنة في العقبة.

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وأشار الخطيب في تصريحات صحفية حسب وكالة "عمون" الأردنية، إلى أن النقابة اتخذت قرارا بمنع أي نشاط فني لبيكا بالأردن.

ونوه الخطيب بأنه أرسل لجنة من النقابة إلى محافظة العقبة للرقابة والتفتيش على النشاط الفني هناك والعمل على فتح مكتب ارتباط للنقابة في العقبة لتفعيل دورها ومنح التصاريح للفعاليات الفنية، ومنع المخالف منها من ممارسة النشاط وتطبيق قانون نقابة الفنانين الأردنيين وآلية ضبط وتنظيم عمل الفعاليات الفنية في المحافظة.

وكان نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، قد منع بعض الموسيقيين من "مطربي المهرجانات" من تقديم حفلات بينهم "حمو بيكا".

المصدر: عمون