أمير الغناء العربي هاني شاكر يقدم بلاغا ضد حمو بيكا

بعد انتشار مقطع فيديو لفنان المهرجانات "حمو بيكا" من داخل نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، معربا عن غضبه الشديد لعدم قبوله بالنقابة، تقدم الفنان هاني شاكر ببلاغ ضد بيكا.

وتسلم رئيس نيابة الدخيلة بلاغا رسميا يحمل رقم 13350 لسنة 2019 من المستشار ياسر قنطوش، وكيلا عن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية، ضد المدعو/ محمد محمود مصطفى محمد سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" لبثه مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إهانة وسب وقذف ضد شخص وصفه شاكر، قال من خلاله حمو بيكا أنه لا يعترف بفن هاني شاكر، وادعى أن نقابة المهن الموسيقية طالبته بمبالغ مالية لقاء قيده بعضوية النقابة وهو "كلام مغلوط وعار عن الصحة" وفقا للبلاغ.

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كما جاء في البلاغ أن المشكو في حقه كان قد تقدم أمام نقابة المهن الموسيقية بطلب استمارة امتحان عضوية النقابة كعضو منتسب بتاريخ 19 فبراير الماضي، وسددت رسوم الامتحان بإيصال استلام نقدي قدره 1000 جنيه مصري (حوالي 60 دولارا أمريكيا)، كرسوم قانونية بلائحة النقابة، وانتهت اللجنة التي ضمت الملحن المصري، حلمي بكر، وبعضوية أربعة أعضاء آخرين في النقابة إلى قرار بعدم صلاحية حمو بيكا للغناء، ورفض طلب قيده بالنقابة. وهو ما أثار غضب المشكو بحقه، وهدد باقتحام مقر النقابة "بمعاونة عدد من البلطجية" كما جاء في البلاغ.

واختتم البلاغ بأن بيكا "دعا من خلال صفحته على "الفيسبوك" إلى تفعيل هاشتاغ يدعو إلى إزالة النقابة وثورة ضد نقابة المهن الموسيقية العريقة بالوطن العربي والعالم".

المصدر: صدى البلد