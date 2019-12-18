خلال حفلها الأول في السعودية.. مريام فارس توقف الغناء لإسعاف أحد الحاضرين (فيديو)
أوقفت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، حفلها الغنائي الأول بالسعودية، والذي تحييه ضمن فعاليات موسم الرياض، لطلب تقديم الإسعاف لأحد الحاضرين ضمن الجماهير بعد إصابته بوعكة صحية.
وبعد ثوان من بدء فارس أداء إحدى أغانيها خلال الحفل، طلبت المطربة اللبنانية بشكل مفاجئ وقف الموسيقى، حيث لاحظت أن أحد الحاضرين تعرض لوعكة صحية وتبين لاحقا أنه أصيب بنوبة قلبية خطيرة.
ودعت المغنية المشهورة خدمات الإسعاف لتقديم المساعدة بشكل عاجل للمصاب، في مشهد وثقته كاميرات التلفزيون.
الفنانة #ميريام_فارس توقف الحفل للحظات بسبب إصابة أحد الجماهير— روتانا (@rotana) 18 декабря 2019 г.
حفل الفنانة #ميريام_فارس ضمن فعاليات #موسم_الرياض@myriamfares#ميريام_فارس_في_السعودية#ميريام_فارس_موسم_الرياضpic.twitter.com/nfOYZe7Ytt
وهذا الحفل هو الأولى لفارس، البالغة 36 من عمرها، في السعودية، الأمر الذي تسبب في حالة تأثر لديها وفور صعودها المسرح لم تستطع التحكم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.
وأعربت فارس عن سعادتها بالحفل، قائلة: "حلم.. عن جد حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري أحلم إني أقف على خشبة مسرح.. وأحيي حفلا جماهيريا بالسعودية..".
ميريام فارس من على مسرح #موسم_الرياض:— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) 18 декабря 2019 г.
طول عمري كنت أحلم بالغناء في السعودية واليوم تحقق حلمي @Turki_alalshikh@salhendi#ميريام_فارس_في_السعودية#ميريام_فارس_موسم_الرياض#روتانا_موسيقىpic.twitter.com/2l6Yg6FyDy
المصدر: وسائل إعلام سعودية وخليجية