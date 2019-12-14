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الفنان سعد لمجرد يخوض تجربة جديدة لأول مرة

الثقافة والفن

الفنان سعد لمجرد يخوض تجربة جديدة لأول مرة
إنستغرام
الفنان المغربي سعد لمجرد
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كشفت مواقع إعلامية أن الفنان المغربي، سعد لمجرد، يستعد لدخول عالم التمثيل والدراما التلفزيونية لأول مرة، لخوض التجربة في مسلسل من بطولته.

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ونشر موقع "إي تي بالعربي" تصريحات للمنتج اللبناني زياد شويري، عن تفاصيل المسلسل الذي سيمثل فيه لمجرد، حيث تم تحديد أسم مؤقت للمسلسل وهو "كارت أخطر"، وسيشاركه البطولة عدد من نجوم مصر وسوريا ولبنان.

وأشار الموقع إلى أن لمجرد تعاقد على المسلسل منذ فترة ولكن تم تأجيله بسبب القضايا التي أبعدته عن الوسط الفني لسنوات.

المصدر: وكالات 

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