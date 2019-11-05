حذف "يوتيوب" كليب أغنية "إنساي" للفنانين سعد لمجرد ومحمد رمضان بسبب مخالفة حقوق الملكية الفكرية.

وقدمت شركة أجنبية تدعى "Lucky Light Movie Music" شكوى لـ "يوتيوب" ضد فيديو أغنية "إنساي"، مع العلم أنه تخطى 170 مليون مشاهدة قبل حذفه من صفحة لمجرد على "يوتيوب".

وفوجئ جمهور الفنانين سعد لمجرد ومحمد رمضان بهذه الخطوة، وهو ما كان جليا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مناقشات الرواد عن سبب الحذف.

وكان الفنان سعد لمجرد تعرض لحظر على "يوتيوب" في عمله الأخير "سلام"، بسبب حقوق الملكية الفكرية أيضا، لكنه أثبت آنذاك لـ "يوتيوب" قانونية اقتباسه من أغنية أمازيغية، ورفعت حينها إدارة "يوتيوب" الحظر عن الكليب.

المصدر: وكالات