اليونيسكو تدرج الوردة الشامية والنخلة في قائمة التراث العالمي الإنساني

أدرجت منظمة اليونسكو الأممية الوردة الشامية والنخلة في قائمة التراث العالمي الإنساني غير المادي.

وقال ناطق باسم الرئيس السوري إنه ليست وردة الشام فحسب بل وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وحرف تراثية أدرجت كذلك في قائمة التراث العالمي غير المادي.

Sputnik Natalia Seleverstova

وحسب اليونيسكو فإن نحو 60 – 70 طنا من الورود تجمع كل عام في قرية مرح التي تبعد 60 كيلومترا عن دمشق.

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ويقام هناك كل عام في شهر مايو الذي يصادف مطلع موسم جمع الورود مهرجان وردة الشام تحت شعار" وردة الشام أثمن من الذهب وأطول عمرا من النفط".

هذا ونجحت المجموعة العربية المشاركة في الدورة الرابعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي باليونيسكو والتي عقدت بمدينة بوغوتا بكولومبيا في تسجيل ملف "النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات " بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني.

وقالت وزارة الثقافة المصرية إن مفردات الهوية العربية تعكس خصوصية الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج وأشارت إلى أن النخيل يعد أحد رموز عروبة الأرض والإنسان، وأضافت أن تسجيل النخلة وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وحرف تراثية بقوائم منظمة اليونيسكو يبرز استمرار صون الموروثات الحضارية التي تميز المجتمع العربي .

المصدر: نوفوستي

