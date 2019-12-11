تبادل المعارض بين بطرسبورغ ومسقط

وقع متحف الأرميتاج في بطرسبورغ والمتحف الوطني العماني اتفاقية إقامة المعرضين الروسي والعماني في كل من مسقط وبطرسبورغ.

وتقضي الاتفاقية بتسليم التحف القديمة التي تتراوح أعمارها بين بضعة قرون وآلاف الأعوام لكل من المتحفين لإقامة المعرضين طويلي الأجل فيهما.

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وجاء في بيان نشره موقع الأرميتاج أن المتحف الروسي المذكور سيعرض في مسقط معرض "الحضارة الإسلامية في روسيا". أما عمان فستقيم في بطرسبورغ في الفترة ما بين 15 مايو عام 2020 و16 مايو عام 2021 معرض "عمان، بلد البخور".

وسيسلم المتحف الوطني العماني لهذا الغرض 10 تحف، بما فيها مبخرة مصنوعة من الحجر الجيري (القرن الثالث قبل الميلاد)، لوحة برونزية تحتوي على نقش بعامية حضرموت تعود إلى العصر الحديدي، جعبة السهام البرونزية (القرن الأول قبل الميلاد).

أما الأرميتاج فسيسلم المتحف الوطني العماني للمعرض الذي سيقام عامي 2020 – 2021 في مسقط 24 تحفة إيرانية وأوزبكية وداغستانية وتركية وتابعة للأورطة الذهبية والقرم.

وتسلط كل تلك التحف الضوء على تطور الحضارة الإسلامية في روسيا والأقاليم الإسلامية التي اعتبرت آنذاك جزءا منها فضلا عن تحف البلدان المجاورة لروسيا.

يذكر أن متحفي الأرميتاج وسلطنة عمان يحققان مشاريع مشتركة في إطار الاتفاقية العامة الموقعة عام 2015 بين البلدين.

المصدر: تاس