أول عرض لفيلم " الأرميتاج، قوة الفن" في موسكو

يعرض في موسكو لأول مرة في 12 ديسمبر المقبل فيلم وثائقي عن متحف الأرميتاج " الذي أنتجته الورشات الفنية السينمائية الإيطالية بالتعاون مع المتحف.

ويسمى الفيلم بـ" الأرميتاج، قوة الفن". وسيعرض في القاعة الكبيرة لمتحف تريتياكوف بموسكو ودار السينما "أورورا" ببطرسبورغ.

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وقال ناطق باسم شركة "نيبفافيلم أيموشن" التي تولت عرض الفيلم في روسيا إنه أخرج بدعم من معهدي الثقافة الإيطالي في موسكو وبطرسبورغ، مضيفا أن عرض الفيلم في دور السينما الروسية ينطلق في 19 ديسمبر المقبل.

وتولى الفنان الإيطالي المعروف، توني سيفيلو، أداء دور المرشد السياحي في الفيلم. ويقوم الفنان الإيطالي بإطلاع المشاهدين على معالم بطرسبورغ ويقرأ مقتطفات من مؤلفات الأدب الروسي. ويساعده في ذلك الصحفي التلفزيوني الروسي المشهور، إيفان أورغانت.

وتولى المخرج الإيطالي، ميكيلي مالي، إخراج الفيلم، كما تولى الإيطاليان، ديدي فينالدي و،جوفاني بسكاليا كتابة سيناريو الفيلم.

وسيتيح الفيلم للمشاهدين فرصة للاطلاع على روائع ليوناردو، رافائيل، فان دايك، روبنز، تيتيان، رمبرانت. وكذلك قسم ترميم الأعمال الفنية وقسم الآثار في متحف الأرميتاج.

المصدر: تاس