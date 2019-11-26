توقيع اتفاقية الاستمرار في إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد لتدمر

سيستمر الخبراء في معهد الحضارة المادية لدى أكاديمية العلوم الروسية في العمل على إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد ونظام "تدمر في الأزمنة والفضاء" المعلوماتي الإلكتروني.

وذلك بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها يوم 25 نوفمبر الجاري بين المعهد ووزارة الآثار والمتاحف السورية وفي إطار زيارة قام بها لدمشق مدير عام متحف "الأرميتاج" ميخائيل بيوتروفسكي، ونائب معهد الحضارة المادية، ناتاليا سولوفيوفا، ومدير ورشة الفن المعماري الروسية، مكسيم أتايانتس.

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هذا وأقيم في دمشق معرض "تدمران" للصور الفوتوغرافية والذي من شأنه تبيان التشابه بين تدمر وبطرسبورغ ومد جسر افتراضي بين الملكة زنوبيا السورية(240-274م.) من جهة والإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية (1762 – 1796 م.) من جهة أخرى.

ويقدم المعرض صورا فوتوغرافية لبطرسبورغ وتدمر المعاصرتين إلى جانب صورهما الفوتوغرافية التي التقطت في القرن الـ19 وكذلك مخططات تدمر التي استوحاها المهندس المعماري الإيطالي، كارل روسيه، عند تخطيطه لساحة دفورتسوفايا (القصور) وشارع تياترالنايا (المسارح) في بطرسبورغ.

يذكر أن نموذج 3D ثلاثي الأبعاد ونظام "تدمر في الأزمنة والفضاء" المعلوماتي يتم إعدادهما بناء على التصوير الجوي الذي تم تحقيقه عامي 2016 و2019 من ارتفاعات مختلفة باستخدام درون "غريفون – 12" والذي يتضمن 20 ألف صورة فوتوغرافية. وسيسمح هذا العمل بإعداد وصف إلكتروني لآثار تدمر وتعميم المعلومات الخاصة بالبحوث الأثرية.

المصدر:RT