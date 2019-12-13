أحلام تنشر صورة لها مع ابنها "ادعوا له"

دعت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر صورة لها مع ابنها نشرتها على تطبيق "إنستغرام" إلى الدعاء له.

وعبرت أحلام في المنشور عن حبها الكبير لابنها فاهد، وفرحتها بوجوده.

وكانت أحلام أدت حفلا غنائيا لها في الخامس من الشهر الجاري في سلطنة عمان وصفتها بـ"ليلة تاريخية".

المصدر: RT