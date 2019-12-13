أحلام تنشر صورة لها مع ابنها "ادعوا له"
دعت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر صورة لها مع ابنها نشرتها على تطبيق "إنستغرام" إلى الدعاء له.
وعبرت أحلام في المنشور عن حبها الكبير لابنها فاهد، وفرحتها بوجوده.
وكانت أحلام أدت حفلا غنائيا لها في الخامس من الشهر الجاري في سلطنة عمان وصفتها بـ"ليلة تاريخية".
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ماشاء الله لا قوه الا بالله 🙏🏻 ٥/١٢/٢٠١٩ كانت ليله تاريخيه في عمان الحب في السلطنه شكراً لكم @roh_muscat @mohammed_vivid @mayaeltal @mohd_haddadd @mahaelhajj #ربيع_المصري @roh_muscat @4fd @kamil_alsaid احلا ايامي وانت جنبي وبقربي ولدي وقطعه من روحي وقلبي فاهد ولدي ربي يحميك ويسخر لك الارض ومن عليها ويجعل لك شان ويجعل منك شان امنتكم ادعوا له @4fd @zuhairmuradprivate
المصدر: RT