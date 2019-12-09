بوتين يهنئ مدير الأرميتاج بعيد ميلاده الـ75

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 9 ديسمبر مدير عام متحف الأرميتاج، ميخائيل بيوتروفسكي، بعيد ميلاده الـ75.

وقد نشر موقع الكرملين برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس فلاديمير بوتين لمدير عام الأرميتاج حيث قال إن، ميخائيل بيوتوروفسكي، لعب دورا كبيرا في الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي الروسي الغني لمتحف الأرميتاج وعمل على توطيد العلاقات الإنسانية الدولية. وهو معروف بنشاطه العلمي والتنظيمي والاجتماعي المثمر.

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وأشار بوتين إلى أن بيوتروفسكي الابن يواصل التقاليد التي أسسها في المتحف والده الأكاديمي الراحل، بوريس بيوتروفسكي (1908 - 1990).

يذكر أن ميخائيل بيوتروفسكي عضو في أكاديمية العلوم الروسية وعالم فنون ومستشرق مشهور. وإنه مؤلف لكتب عديدة منها "موسوعة الإسلام"، و"فتوح الحرمين" ، و"الحكايات العربية"، و"الأرميتاج، المخطوطات وأصحابها".

وقد منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 6 ديسمبر الجاري وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية لقاء دوره البارز في تطوير المتاحف الروسية والحفاظ على التراث الحضاري الروسي.

المصدر: تاس