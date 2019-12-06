كشفت الفنانة ناهد السباعي، فجر اليوم، في خامس جمعة على رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن مكافأة خاصة عن روحه، مقدمة من قبل أصدقاء دراسته.

وكتبت ناهد كريمة المخرج الكبير يوسف السباعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكرة الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي… الحمد لله دفعته في المدرسة و صحابه بنوا جامع باسمه، وبكرة أول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال، و يجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله، بكرة في صلاة الجمعة، ادعوا لهيثم وأموتنا وأموات المسلمين جميعًا".

وكانت ناهد السباعي قد كشف أسرارا عن الفنان الراحل بعد علمها بخبر وفاته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز الـ 35، وقالت إن هذه الفاجعة هزت قلوب الكثيرين خاصة بعدما ردد رواد مواقع التواصل أن هيثم مات كما ماتت أمه وأبوه.

وقالت إنه عاش قليلا وحيدا ويتيما، وأنه أسرّ إليها يوما "خايف أموت لوحدي".. وهي الجملة التي كررها هيثم ابن الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد، للفنانة السباعي.

وكشفت ناهد عن ذلك في منشور على "فيسبوك" أكدت فيه أن "هيثم كان يخبرها منذ صغرهما أنه يشعر أن وفاته ستكون في سن مبكرة وسيكون وقتها وحيدا ولو كانت تعرف أن هذه النبوءة ستتحق ما كانت لتتركة وحيدا لحظة واحدة".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي