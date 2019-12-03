بطرسبورغ تحتضن معرضا للفنانين التشكيليين الروس والأتراك

احتضنت أكاديمية بطرسبورغ للفنون والصناعة الجمعة 29 نوفمبر الماضي معرضا للوحات الفنانين التشكيليين الروس والأتراك.

يأتي ذلك في إطار مهرجان "بطرسبورغ – تركيا" الذي يعد جزءا من مهرجان عام ثقافة وسياحة تركيا في روسيا.

وقال رئيس فرع جمعية العلاقات الروسية التركية، ألكسندر كوليسنيكوف، في حديث أدلى به للصحفيين إن المعرض المماثل كان قد أقيم في اسطنبول حيث عرضت 100 لوحة فنية وارتاد المعرض نحو 10 آلاف شخص.

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ويقضي مهرجان "بطرسبورغ – تركيا" كذلك بإقامة معرض آخر وهو معرض "بطرسبورغ - اسطنبول، التاريخ المنعكس في الماء" الذي سيفتتح في أكاديمية الفنون والصناعة يوم 16 ديسمبر الجاري.

وتضمن برنامج المهرجان كذلك عرض مسرح الظل الشعبي التركي (كراغوز) الذي أقيم الجمعة 29 نوفمبر في فندق "أمباسادور" في بطرسبورغ. وحضر عرض المسرح التركي القنصل العام لجمهورية تركيا في بطرسبورغ، يونس بليط.

وأعاد رئيس فرع جمعية العلاقات الروسية التركية، ألكسندر كوليسنيكوف، إلى الأذهان أن مهرجان "بطرسبورغ – تركيا" افتتح في أبريل الماضي بإقامة معرض الصور الفوتوغرافية للمدن الروسية من مجموعة الصور الفوتوغرافية التابعة للسلطان عبد الحميد الثاني والتي التقطت في القرن الـ19.

يذكر أن مهرجاني عام ثقافة وسياحة تركيا في روسيا ومهرجان عام ثقافة وسياحة روسيا في تركيا افتتحا خلال أبريل الماضي بحضور وزيري الثقافة الروسي والتركي. ويتضمن برنامج المهرجانين عشرات الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمسرحيات والمعارض وما إلى ذلك.

المصدر: تاس