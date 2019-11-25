مسرحية "يفغيني أونيغين" تهز اسطنبول

عرضت مسرحية "يفغيني أونيغين" من إخراج المدير الفني لمسرح "فاختانغوف" في موسكو، ريماس توميناس، يومي 21 و22 نوفمبر في إطار مشروع "القناع الذهبي" المسرحي الدولي في اسطنبول.

ووصفت العرض مديرة العروض المسرحية الروسية في تركيا ،ليمان إلماس، بأنه "هزة عظيمة" بالنسبة للجمهور التركي الذي لا يتميزعادة بإبداء عواطفه. وقالت إن سلطات اسطنبول قدمت لعرض المسرحية الروسية قاعة كبيرة في مركز الفنون تتسع لألفي شخص. وشهد عرض المسرحية كلا اليومين إقبالا غير مسبوق، حيث لم يرغب الجمهور بمغادرة الفنانين لخشبة المسرح والناس يصفقون واقفين ترحيبا بالممثلين وتقديرا لأدائهم.

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وشارك في المسرحية نجوم المسرح الروسي سيرغي ماكوفيتسكي، ليودميلا ماكساكوفا، إرينا كوبتشينكو ، فيكتور دوبرونرافوف، أليكسي غوسكوف وغيرهم من المشاهير.

يذكر أن مسرحية "يفغيني أونيغين" مستوحاة من الرواية الشعرية المشهورة لأمير الشعراء الروس، ألكسندر بوشكين،(1799 - 1837) والتي يعتبرها النقاد موسوعة الحياة الروسية في القرن الـ19.

مع ذلك فإن المخرج، ريماس توميناس، جعلها تعكس بأسلوب مميز جذاب واقع الحياة الروسية المعاصرة.

جدير بالذكر أن مهرجان "القناع الذهبي" المسرحي الدولي في اسطنبول شهد عروض مسارح روسية معروفة أخرى ، بما في ذلك مسرحية "السيرك" لمسرح القوميات الروسية برئاسة يفغيني ميرونوف والتي عرضت يوم 19 نوفمبر وتمتعت بنجاح أيضا.

المصدر: تاس