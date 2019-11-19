طبعة نادرة لرواية "يفغيني أونيغين" للشاعر بوشكين تطرح للبيع في "كريستي"

قال ناطق باسم دار المزادات "كريستي" البريطانية إن طبعة لرواية "يفغيني أونيغين" صدرت في الثلث الأول من القرن الـ19، أي في حياة الشاعر بوشكين، تطرح للبيع في المزاد العلني.

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وقد تم تقييمها بمبلغ قدره 135 - 195 ألف دولار باعتباره سعرا أوليا.

وستصبح الرواية من أبرز مبيعات دار المزادات بفئة "روسيا، الكتب البارزة والمخطوطات".

وسيقام المزاد العلني الأربعاء 27 نوفمبر الجاري.

يذكر أن، ألكسندر بوشكين (1799 – 1837)، هو الشاعر الأول في الأدب الروسي ومن أبرز الأدباء الروس لكافة العصور. أما كتابه "يفغيني أونيغين" فيعد رواية شعرية رسم فيها الشاعر تنوع حياة النبلاء الروس في مطلع القرن الـ19. لذلك سميت الرواية بموسوعة الحياة الروسية.

المصدر: لايف