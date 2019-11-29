الكشف عن تفاصيل مسلسل تركي آل الشيخ الجديد

تحدث السيناريست المصري، عمرو سمير عاطف، عن تفاصيل تعاونه مع رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في عمل فني درامي سيعرض في عام 2020.

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وأضاف سمير عاطف في تصريح لموقع "مصراوي" أن تركي آل الشيخ، لديه قصة جيدة للغاية، وعرضها عليه واستشف إنه من الوراد تقديمها في شكل درامي جيد، موضحا: "القصة لطيفة ولما حكهالي اتحمست ليها جدا، ونتمنى من الله التوفيق فيها".

وعن نوعية المسلسل، قال السيناريست عمرو سمير عاطف، إن المسلسل ينتمى للدراما التشويقية البوليسية، ويتكون من 10 حلقات، كجزء أول ومن المقرر أن يعرض على شبكة "نتفليكس" الشهيرة.

وعن أبطال العمل، قال سمير عاطف إنه لم يتم اختيارهم حتى الآن ولم يبدؤوا في الكتابة من الأساس، وأن الأمر مجرد فكرة رواها له آل الشيخ، وأعجبته وتحمس لها ويتمنى أن تخرج للجمهور بشكل جيد.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، قد كشف منذ 10 أيام عن اقتحامه عالم الدراما بعد خوضه منافسات الرياضة، وقال إنه يكتب مسلسلا دراميا جديدا من بنات أفكاره، من المقرر أن يعرض في عام 2020.

وأوضح آل الشيخ في منشور فاجأ به متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن العمل الجديد سيظهر بإمكانيات منافسة للأعمال الدرامية العالمية.

وبين أن السيناريو والحوار سيكون بلمسات الكاتب المصري، عمرو سمير عاطف، في حين لم يذكر فيما إذا تم الاعتماد على مخرج معين لتنفيذ هذا المسلسل.

يذكر أن لآل الشيخ مؤلفات غنائية كثيرة، وكتب أغان عدة للفنان المصري، عمرو دياب، وكتب ألبوم "لعبت مع الأسد" للفنان عمرو مصطفى.

المصدر: "مصراوي"+صحف عربية