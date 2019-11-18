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تركي آل الشيخ يمازح الفنان محمد عبده بصورة على "تويتر" (صورة)

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تركي آل الشيخ يمازح الفنان محمد عبده بصورة على
Globallookpress / Rodolfo Buhrer / imago sportfotodienst
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
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مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق آل الشيخ على صورة الفنان محمد عبده وهو في حالة اندهاش بالقول: "أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض".

وتفاعل مع المنشور الآلاف من متابعي آل الشخ وعبده على منصات التواصل الاجتماعي، علما أنها ليست المرة الأولى التي يمازح فيها آل الشيخ الفنان السعودي.

وأعلن تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي، عن تمديد موسم الرياض إلى أواخر شهر يناير 2020، بدلا من الموعد المقرر للانتهاء في منتصف الشهر المقبل، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وانطلقت فعاليات "موسم الرياض" الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، في شهر أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى منتصف ديسمبر 2019.

المصدر: RT + "تويتر"

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