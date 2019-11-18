تركي آل الشيخ يمازح الفنان محمد عبده بصورة على "تويتر" (صورة)

مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق آل الشيخ على صورة الفنان محمد عبده وهو في حالة اندهاش بالقول: "أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض".

وتفاعل مع المنشور الآلاف من متابعي آل الشخ وعبده على منصات التواصل الاجتماعي، علما أنها ليست المرة الأولى التي يمازح فيها آل الشيخ الفنان السعودي.

ابو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض👻🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/fimTUGTy6b — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 18 ноября 2019 г.

وأعلن تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي، عن تمديد موسم الرياض إلى أواخر شهر يناير 2020، بدلا من الموعد المقرر للانتهاء في منتصف الشهر المقبل، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الحمدالله وصلنا ل سبعه مليون وستميه وخمسين الف زائر للموسم خلال شهر ... وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم ل اواخر شهر يناير ... مبرووك ... 👍🔥🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 18 ноября 2019 г.

وانطلقت فعاليات "موسم الرياض" الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، في شهر أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن يستمر حتى منتصف ديسمبر 2019.

المصدر: RT + "تويتر"