عاصي الحلاني يخضع لعملية جراحية في عيد ميلاده

خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني لعملية جراحية من أجل نزع أسياخ معدنية من يده وكتفه، وذلك تزامنا مع عيد ميلاده الـ 49، اليوم الخميس.

ونشر الإعلامي اللبناني جمال فياض، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة لعاصي الحلاني وهو يرقد على سرير الشفاء، وأرفق الصورة بتعليقه: "اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال إنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة!.. معقول؟".

إتصلت لتهنئته بعيد ميلاده،فقال أنه في المستشفى،قلت أنت تمزح،فأرسل لي هذه الصورة!

معقول؟

الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف، من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!

الحمدلله عالسلامه كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني..

وكل عام وأنت بألف خير pic.twitter.com/6ajwRYwlYJ — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) 28 ноября 2019 г.

وتابع فياض قائلا: "الذي يطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!.. الحمد لله عالسلامة كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني... وكل عام وأنت بألف خير".

يذكر أن عاصي الحلاني تعرض لحادث، حيث سقط عن ظهر جواده خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات في لبنان.

وأصيب الحلاني جراء الحادث بكسور جزئية في الأضلاع ناتجة عن سقوط الحصان عليه، ورضوض في الخد الأيسر تسببت بتورم شديد في الخد والعين حتى الجبين، وفقدان الذاكرة بشكل مؤقت.

المصدر: سبوتنيك