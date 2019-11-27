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إيرادات مزاد الفن الروسي تبلغ 15 مليون دولار

الثقافة والفن

إيرادات مزاد الفن الروسي تبلغ 15 مليون دولار
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لوحة بورتريه الأنسة جيرمو"
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بلغت الإيرادات الإجمالية لمبيعات الفن الروسي التي أجرتها الاثنين 27 نوفمبر دار المزادات "كريستي" في لندن 12 مليون جنيه إسترليني (15.5 مليون دولار).

وتعتبر لوحة الفنان التشكيلي الروسي، نيقولاي فيشين،  (1881 - 1955) بعنوان " بورتريه للآنسة  جيرمو"  من أثمن الأعمال الفنية في مزاد الفن الروسي. وبيعت اللوحة مقابل 2.3 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار).

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وأبدعت اللوحة، حسب ناطق باسم مزاد "كريستي، عام 1917 حين دخل تاريخ روسيا عصر التغيرات الجذرية.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن الفنان التشكيلي، نيقولاي فيشين، ولد في عائلة تاجر الأيقونات. ونال الفنان لقب "مايكل أنجلو الروسي" وأستاذ فن البورتريه. وغادر الفنان روسيا عام 1923 رافضا قيام الثورة آنذاك ليستقر في الولايات المتحدة.

يذكر أن لوحة الفنان التشكيلي الروسي إيفان شيشكين (1832 - 1898) "الغابة الجافة "بيعت في المزاد مقابل 1.33 مليون دولار. أما لوحة الفنان التشكيلي، إيفان أيفازوفسكي ( 1817 - 1900) " شرارة غروب الشمس" فبيعت مقابل 635 ألف دولار.

المصدر: تاس

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