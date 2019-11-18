تركي آل الشيخ: وصلنا لسبعة ملايين و650 ألف زائر

كشف المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن وصول عدد زوار موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة إلى 7 ملايين و650 ألف زائر منذ 11 أكتوبر الماضي.

الحمدالله وصلنا ل سبعه مليون وستميه وخمسين الف زائر للموسم خلال شهر ... وبتوجيه من سيدي ولي العهد تم تمديد الموسم ل اواخر شهر يناير ... مبرووك ... 👍🔥🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

كما نوّه آل الشيخ بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد وجّه بتمديد الموسم حتى أواخر شهر يناير المقبل، بدلا من نهاية الموسم في 15 ديسمبر كما كان مزمعا.

ويأمل القائمون على تنظيم الموسم بأن يزوره نحو 20 مليونا، حيث يضم الحدث فعاليات ترفيهية مختلفة، بين حفلات غنائية وموسيقية موزعة على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع، ويعد المهرجان واحدا من 11 مهرجانا أطلقتها المملكة العربية السعودية بدءا من العام 2019، سعيا منها لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.

المصدر: تويتر