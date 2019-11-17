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الفنانة شيرين عبد الوهاب تتجاهل "هاشتاغا" مسيئا انتشر في السعودية

الثقافة والفن

الفنانة شيرين عبد الوهاب تتجاهل
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الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب
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أطلت الفنانة المصرية، شیرين عبد الوھاب، للمرة الأولى بعد تعرضها لانتقادات حيال التصريحات التي أطلقتها خلال مشاركتها في "موسم الرياض".

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وظهرت الفنانة شيرين في حديث مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج الحكاية بعد حفلھا المثیر للجدل في الرياض على ھامش موسم الرياض الترفیھي، وقدمت في حديثها، الشكر للسعودية ولھیئة الترفیه، مشیدة بالاستقبال الحافل والحضور الجماھیري اللافت. 

إلا أن وسائل الإعلام لفتت إلى أنها لم تعلق خلال حديثها على الانتقادات التي وجهت لها والهاشتاغ الذي انتشر في السعودية "#اخرسي يا شيرين"، بل تجاهلته كليا.

وكانت شيرين قالت في حفلھا في الرياض: "طالما منقدرش نستغني عن الرجل في حیاتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن"، ما أعده البعض إھانة  للمرأة وتقلیلا من شأنھا، الأمر الذي أغضب السعوديات في الدرجة الأولى.

المصدر: وكالات 

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