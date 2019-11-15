سعوديات يطلقن هاشتاغ "اخرسي يا شيرين" ردا على تصريح للمغنية بخصوص النساء

أثار تصريح للمغنية المصرية، شيرين عبد الوهاب، حول العلاقات بين الجنسين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حفل غنائي لها في الرياض، قالت شيرين بعد إحدى أغانيها، إنه بما أن النساء غير قادرات على الاستغناء عن الرجال في حياتهن، فعليهن أن يسمعن كلامهم، على حد تعبيرها.

#اخرسي_ياشيرين



شيرين ع كثر حفلاتها بالعالم العربي الا انها ماقالت هالكلام الا بالسعوديه مع انها عارفه بالمشاكل الي صايره عندنا بين الجنسين

بمعنى ثاني تدور المشاكل لنفسها (:



شيرين انتي عارفه ان البنت السعوديه اذا لبست نفس فستانك ذا الرجال حقينك بيسوون لها هاشتاق ويقذفونها ؟ pic.twitter.com/UWMbmGOlyf — سبراء (@AEdthr) 15 ноября 2019 г.

وأثار هذا التصريح ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في السعودية من قبل ممثلات الجنس اللطيف، حيث أطلق هاشتاغ "اخرسي يا شيرين".

#اخرسي_ياشيرين

.

بالله صارت النطيحه والمترديه تفتي للبنات السعوديات !!

.

وحده مترت الكره الارضيه و ماخلت احد و جايه تعلم بناتنا الخضوع و الخنوع و يسمعون كلام اَي احد لانه ذكر !!

.

سواد وجهها تعدى جميع المنافقات القديمات صراحه!

.

قاطعوها خلوها تغني و تنطم



pic.twitter.com/BtuJnHiXUA — 🇸🇦Dr.SaRoNitA🇫🇷1114 MBS (@SaRoNitA14) 15 ноября 2019 г.

مهما بلغ حب شيرين بقلبي ماتصل ان ناخذ كلامه وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل اي شيء عادي

والله حياتي ماتوقف علشان رجل 😂

#اخرسي_ياشيرينpic.twitter.com/TJmbDBHCmb — جَــــوج• (@Aljwharah1227) 15 ноября 2019 г.

وانتقدت النساء كلام المغنية وأعربن عن غضبهن إزاء موقفها، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت تتحدث بجدية أم تمازح الجمهور.

قالت هذا كلام في الرياض و قدام النسويات

الذين يحاربون الرجل بإعتقادهم ان يعيشون

بدونه .. شيرين دخلت في قلب كل رجل ❤️#اخرسي_ياشيرينpic.twitter.com/FDKysSGo2z — SuperLFC (@i_Sopr6) 15 ноября 2019 г.

من جهة أخرى، أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لشيرين ودافعوا عن حقها في التعبير عن رأيها.

#اخرسي_ياشيرين طيب ذي وجهة نظرها " الشخصية " وما شفت أحد من الجمهور زعل كانوا مبسوطين منها ويعززولها !! تسو هاشتاق وتسكتوها ليش !!! أنا أقولكم ليش ، لأنكم ما تعرفوا تحترموا أي أحد رأيه مختلف عنكم تبغون الكل زيكم وأي أحد خالفكم على طول تعدي وقمع وهجوم .... pic.twitter.com/kEEoUASdSe — آنسة نعناعة 🍃 (@sa1997_a) 15 ноября 2019 г.

المصدر: RT