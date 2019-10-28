بيع عمل فريد من نوعه يعود للرسام الإيطالي الشهير تشيمابوي، عثر عليه في مطبخ سيدة فرنسية ببلدة قريبة من باريس، بقيمة 24 مليون يورو، في مزاد علني بفرنسا.

وتوقعت دار مزادات Acteon أن تتراوح تكلفة اللوحة التي تحمل اسم Christ Mocked، والمرسومة من قبل تشيمابوي في القرن الثالث عشر، ما بين 4 إلى 6 ملايين يورو، لكن السعر النهائي للبيع كسر تلك التقديرات ببلوغه أكثر من أربعة أضعاف، وحقق 24 مليون يورو (26.6 مليون دولار)، بينما لم يتم الكشف عن هوية المشتري.

Cenni di Pepo known as CIMABUE (Active in the years 1272 to 1302)

"The Mocking of Christ"



Tempera and gold leaf ground on a poplar panel.

25.8 x 20.3 cm#oldmasters#Italy#Cimabue#auction#AuctionUpdate#record#champagne

Hammer price : 19 500 000 € pic.twitter.com/RGutEuzAQD — Auction Radar (@AuctionRadar) October 27, 2019

ويعتقد أن تشيمابوي، الذي عاش في فلورنسا في الفترة ما بين 1272 إلى 1302، كان من بين الرسامين الإيطاليين الأوائل الذين تخلوا عن الأسلوب البيزنطي ومهدوا الطريق لأسلوب عصر النهضة من خلال رسومات أكثر تفصيلا وواقعية.

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ويمكن تفسير السعر الباهظ الذي بيعت به اللوحة بحقيقة أنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض أعمال تشيمابوي المعروف أيضا باسم Cenni di Pepo، للبيع منذ عقود، يوم الأحد 27 أكتوبر.

واكتشفت التحفة الفنية الشهر الماضي، حيث كانت معلقة في مكان بين المطبخ وغرفة الجلوس، فوق موقد للطهي مباشرة، في منزل امرأة من بلدة كومبيين في شمال فرنسا.

واعتقدت المرأة الفرنسية، أن اللوحة الفنية مجرد أيقونة دينية قديمة حتى أخذتها إلى دور مزادات محلية لتثمينها، فاكتشفت أنها في الواقع جزء من حجرة كبيرة يرجع تاريخها إلى عام 1280 عندما رسم تشيمابوي، المعروف أيضا باسم سيني دي بيبو، ثماني مشاهد تصور آلام المسيح وصلبه. وهناك مشهدان آخران من العمل معلقان في المتحف الوطني بلندن.

المصدر: RT