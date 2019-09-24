فرنسية تعثر على تحفة فنية في مطبخها تفوق قيمتها 6 ملايين يورو

أعلن أحد الخبراء الفنيين عن اكتشاف تحفة فنية تعود لعصر النهضة للرسام الإيطالي الشهير تشيمابوي، في مطبخ سيدة فرنسية ببلدة قريبة من باريس.

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وتقدر قيمة اللوحة التي تحمل اسم Christ Mocked، والمرسومة من قبل تشيمابوي في القرن الثالث عشر، الذي درس الرسام المعماري الإيطالي الشهير "جوتو"، بين 4 ملايين و6 ملايين يورو، وفقا لما قاله الخبراء الفنيون.

وأشار الخبراء إلى أن العمل كان مملوكا لامرأة من بلدة كومبيين في شمال فرنسا، وكانت معلقة في مكان بين المطبخ وغرفة الجلوس، فوق موقد للطهي مباشرة.

ويُعتقد أن هذه اللوحة جزء من حجرة كبيرة يرجع تاريخها إلى عام 1280 عندما رسم تشيمابوي، المعروف أيضا باسم سيني دي بيبو، ثماني مشاهد تصور آلام المسيح وصلبه. وهناك مشهدان آخران من العمل معلقان في المتحف الوطني بلندن.

واعتقدت المرأة الفرنسية، أن اللوحة الفنية مجرد أيقونة دينية قديمة حتى أخذتها إلى دور مزادات محلية لتثمينها.

Old French lady discovers painting in her kitchen is Renaissance masterpiece - estimated to be worth between $4.3 million and $6.6 millionhttps://t.co/9wmRpS3vQl



📸 "The Mocking of Christ" by late 13th century Florentine artist Cenni di Pepo, also known as Cimabue pic.twitter.com/oc3pRnFQk6 — AFP news agency (@AFP) September 24, 2019

وتأثر فن عصر النهضة المبكر بشكل كبير بالفن البيزنطي، والذي ما يزال يتم إنتاجه بأسلوب مشابه اليوم على خلفية من الطلاء الذهبي. ومع ذلك، وجدت الاختبارات باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء أنه "لا جدال في أن اللوحة رسمت باليد نفسها التي رسمت بها الأعمال الأخرى المعروفة لتشيمابوي"، حسبما قال خبير الفن إريك توركين.

A masterpiece attributed to 13th century Italian painter Cimabue that was discovered in an elderly French woman's kitchen is expected to sell for millions of euros at an upcoming auction. Titled "Christ Mocked," the painting measures about 10 inches by 8 inches. pic.twitter.com/b9vsuA70Kp — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 24, 2019

ومن المنتظر أن تعرض اللوحة الفنية في دار مزاد Acteon auction house في سينليس، شمال العاصمة الفرنسية باريس، في 27 أكتوبر المقبل.

المصدر: ذي غارديان