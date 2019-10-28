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كاظم الساهر يغني للعراق على وقع التظاهرات

الثقافة والفن

كاظم الساهر يغني للعراق على وقع التظاهرات
كاظم الساهر
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غنى الفنان العراقي كاظم الساهر أنشودة حب لبلاده، ونظم لها أبياتا من الشعر تعليقا على التظاهرات التي يشهدها العراق، معربا عن أسفه لما آلت إليه الحال في بلاد الرافدين.

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وكتب الساهر على تويتر: 
سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم 
فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم
أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين
 لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم
وأطلق الساهر أغنية جديدة للعراق بعنوان "إلى متى"، استهلها بعبارات: "إلى متى يا والدي العراق إلى متى شمسك بركان وبدرك محاق؟".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الأحد، مقتل  74 شخصا وإصابة نحو 3654 آخرين خلال التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.

واستؤنفت الاحتجاجات الجمعة 25 أكتوبر الجاري للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد. 

المصدر: "رووداو"

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