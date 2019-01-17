كاظم الساهر: أتشرف بأن يكون "سلام عليك" نشيدا وطنيا للعراق

أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر، عن أمله بأن يتم اختيار عمله "سلام عليك" نشيدا وطنيا للعراق، معتبرا الأمر في حال إتمامه "شرف عظيم" له.

وقال الساهر، في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي، "أتشرف بأن يكون - سلام عليك على رافديك- نشيد العراق الوطني"، مضيفا "هذا شرف عظيم".

وقدم الساهر شكره إلى "العراقيين ممن يدعمون اختيار هذا النشيد، والذين رشحوه"، مضيفا أن "السعادة لا توصف واتمنى أن يتم اختياره"، مؤكدا أنه "يحب هذا النشيد جدا".

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بتقديم طلب إلى مجلس النواب العراقي، بتغيير النشيد الحالي المعتمد "موطني"، واعتماد أغنية الفنان كاظم الساهر "سلام عليك" نشيدا وطنيا، والتي هي من كلمات الشاعر العراقي أسعد الغريري وألحان الساهر.

ويقود ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بتغيير النشيد الوطني واعتماد أغنية الساهر، بينهم الفنان والمخرج العراقي سنان العزاوي الذي جعل من صفحته منبراً للأصوات المطالبة.

من جهته، أكد الفنان والمخرج سنان العزاوي، في وقت سابق من نوفمبر الماضي، أنه يتواصل مع الفنان الساهر عبر مدير أعماله ومع الشاعر أسعد الغريري.

وأشار العزاوي إلى أن الساهر سيعيد توزيع وتطوير الأنشودة "سلام عليك على رافديك عراق القيم"، وبأداء مجموعة منشدين وأطفال عراقيين.

المصدر: السومرية