فيلم سكورسيزي The Irishman يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وقع اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تشهد دورته الـ 41 مراسم الافتتاح في 20 نوفمبر المقبل، على فيلم "الإيرلندي" The Irishman ليكون باكورة الافتتاح.

جاء ذلك على لسان رئيس المهرجان، محمد حفظي، الذي قال إن الإدارة "متحمسة للغاية لرفع الستار الأحمر للمهرجان مع التحفة الملحمية لواحد من أعظم المخرجين في كل العصور، العبقري مارتن سكورسيزي".

وسوف تكون هذه هي المرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعرض فيها الفيلم، حيث سيعرض للمرة الأولى على مسرح دار الأوبرا المصرية التي ستشهد افتتاح المهرجان، وذلك قبل أسبوع من عرضه على "نتفليكس" Netflix، وفقا لما نشره موقع "هوليوود ريبورتر" Hollywood Reporter.

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ويعد الفيلم من أفلام الملاحم الجنائية، حيث استند إلى مذكرات عام 2004 لتشارلز براندت، التي حملت عنوان "سمعت أنك تدهن المنازل" I Heard You Paint Houses، ويلعب أدوار البطولة فيه روبرت دي نيرو في دور فرانك "الإيرلندي" شيران وآل باتشينو في دور جيمي هوفا وجو بيشي في دور راسل بوفالينو. وكتب السيناريو ستيفين زايليان.

وتدور الأحداث حول زعيم المافيا "الإيرلندي" الذي تحول من بطل من أبطال الحرب العالمية الثانية أثناء خدمته في إيطاليا، إلى قاتل مأجور محترف، ونتعرف على ذلك التحول من خلال التحقيق معه في اختفاء زعيم نقابة العمال الأمريكيين، جيمي هوفا.

المصدر: الوطن