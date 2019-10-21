النجم التونسي ظافر العابدين لإعلامية مصرية: أنا رومانسي

في أول ظهور لها على شاشة قناة الحدث في برنامجها الجديد"القاهرة الآن"، استضافت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي النجم التونسي البارز، ظافر العابدين الذي أكد أنه "رومانسي".

جاءت الاستضافة عقب النجاح الكبير الذي لقيه المسلسل اللبناني التركي "عروس بيروت"، ويقوم العابدين ببطولته، في جميع أنحاء الوطن العربي، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس اسطنبول"، على شاشة إم بي سي.

وأعلن العابدين عن مشاركته حاليا في فيلمين أحدهما مع نيللي كريم، والآخر مع أحمد السقا، إلى جانب انتهائه من مشروع مسلسل أجنبي أمريكي، أكمل تصويره منذ أسبوع.

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وإجابة عن سؤال حول الرومانسية، وعلاقته بزوجته، في الوقت الذي يعاني فيه من ازدحام جدول عمله، وسفره الدائم، قال العابدين، إنه يظن نفسه رومانسيا، وأكّد على أن البعد عن الزوجة لا ينفي الرومانسية، حيث يظل التواصل معها 3-4 مرات في اليوم، والاهتمام بأخبارها اليومية، وما تفعله كل يوم هو الجانب الرومانسي الذي يسعى العابدين دائما للحفاظ عليه.

وظافر العابدين هو خريج كلية برمنغهام للخطابة والدراما (2002)، بعد تركه احتراف كرة القدم حينما أصيب في الملاعب وكان سنه 23 عاما، ولعب دور قائد فريق كرة قدم فرنسي في المسلسل التلفزيوني البريطاني "دريم تيم" (فريق الأحلام) على قناة سكاي 1، بعد تخرجه مباشرة، ثم ظهر في مسلسل "سبوكس" (الجواسيس) على قناة بي بي سي، كما شارك في أفلام أمريكية ومسلسلات مصرية، وأصبح أحد ألمع نجوم السينما والتلفزيون في العالم العربي.

المصدر: يوتيوب