أقدم لؤلؤة في العالم تحط رحالها في لوفر أبو ظبي

صرحت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، أمس الأحد، بأن لؤلؤة تبلغ من العمر 8 آلاف عام ستُعرض للجمهور للمرة الأولى في متحف "لوفر أبوظبي" كأقدم لؤلؤة في العالم، اعتبارا من 30 أكتوبر.

وقال رئيس قسم الثقافة والسياحة الإماراتي محمد خليفة المبارك: "إن اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم في أبو ظبي يدل بوضوح على أن الكثير من تاريخنا الاقتصادي والثقافي الحديث له جذور عميقة تعود إلى فجر ما قبل التاريخ".

وتعرف هذه الجوهرة باسم "لؤلؤة أبو ظبي"، واكتشفها علماء الآثار في جزيرة مروة، قبالة عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تنتمي إلى متحف زايد الوطني.

وسيتم عرضها في متحف "لوفر أبوظبي" خلال معرض بعنوان "10 آلاف عام من الرفاهية"، الذي سيقام في الفترة الممتدة بين 30 أكتوبر و18 فبراير، وفقا لبيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة.

وكشفت تحليلات "Carbon-14" أن الطبقات الصخرية التي نشأت فيها اللؤلؤة تعود إلى فترة تتراوح من 5600 إلى 5800 سنة قبل الميلاد، خلال فترة العصر الحجري الحديث.

المصدر: Le figaro