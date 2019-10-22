"المعلم" يفجر يوتيوب بعمل جديد مستوحى من الأمازيغ

اكتسح الفنان المغربي، سعد المجرد، اليوتيوب بفيديو مصور جديد لأغنيته الحدث "سلام" التي وظف فيها التراث الأمازيغي، حيث تجاوز 6 ملايين مشاهدة في غضون 48 ساعة من نشره.

وأشاد نشطاء أمازيغ بتوظيف"المعلم" حروف "تيفيناغ" في الكليب، وهي الأبجدية التي يستخدمها الطوارق والأمازيغ لتدوين لغاتهم.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الرقصات الأمازيغية بالزي المحلي، ببنادر مرسوم بها حرف "أزا" الدال على الهوية الأمازيغية، علاوة على ممارسة فن "التبوريدة"، أو ما يسمى بالأمازيغية "ثافراوث"، مع إظهار نقوش ذات صلة بكل ما هو أمازيغي عريق.

وختم المجرد الفيديو بعبارة: "هذا العمل مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ونوجه التحية من خلاله إلى كل فناني هذا التراث ومحبيه".

ويأتي هذا في الوقت الذي ما تزال أغنيته الأخيرة بعنوان "يخليك ليلي"، تحصد الملايين من المشاهدات على يوتيوب، حيث تجاوزت الـ40 مليون خلال شهر فقط من طرحها. فيما تجاوزت أغنيته المشتركة مع النجم المصري محمد رمضان "انساي" 171 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر.

المصدر: RT