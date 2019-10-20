أصالة تصف الوضع في لبنان بـ"المرأة التي طفح كيلها من خيانة زوجها"

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا بطريقتها الخاصة، واصفة إيها بـ"الست".

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وكتبت أصالة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن "الشّعب عامل متل الستّ اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ في خيانتها... وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده".

الشّعب عامل متل الستّ الّلي مابتطلب الإنفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ ، لأنّه مين بيتمتّى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين ، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه ، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا #لبنان — Assala (@AssalaOfficial) 18 октября 2019 г.

المصدر: وكالات