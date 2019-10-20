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أصالة تصف الوضع في لبنان بـ"المرأة التي طفح كيلها من خيانة زوجها"

الثقافة والفن

أصالة تصف الوضع في لبنان بـ
إنستغرام
الفنانة أصالة
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علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا بطريقتها الخاصة، واصفة إيها بـ"الست".

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وكتبت أصالة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن "الشّعب عامل متل الستّ اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ في خيانتها... وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده".

 المصدر: وكالات

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